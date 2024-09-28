شكرا لمتابعة خبر عن ⁠أول محامية كفيفة بالمملكة تروي كيف فتحت مكتب المحاماة الخاص بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت المحامية ليلى القبي، أول محامية كفيفة بالمملكة أنها واجهت كثير من التحديات والصعوبات خلال دراستها الجامعية في تخصص القانون، والعمل بمكاتب المحاماة حتى إنها لجأت في آخر المطاف إلى عدم الكشف عن أنها كفيفة .

وأضافت “القبي” في حديثها لبرنامج سيدتي ، أنها كانت تواجه تحديات في دراستها أحتاج إلى مساعدة من الآخرين من حولي، والتي أجدها فورًا، سواء من أهلي أو المحيطين بي أو زميلاتي بالدوام وبمرور الوقت تأقلمت علي ظروفي .

وقالت القبي أنها تدربت لمدة خمس سنوات ، وطلبها العديد من المحامين للعمل معها وكانت تأخذ نسب من عملها بالقضايا ونوهت القبي انها كانت متخوفه من خطوة فتح مكتب المحاماة لها ، الا انها تخطت كل العقبات .