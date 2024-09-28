شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينظم احتفالات سنوية باليوم الوطني في منزله بجازان… صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينظم المواطن حسن المالكي منذ سنوات احتفالات باليوم الوطني في منزله الواقع بمحافظة الدائر بمنطقة جازان

وقال المالكي إننا نحتفل اليوم بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعون حيث تجسد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وحدة الشعب السعودي وتعزز روح الوطنية والانتماء لدى الأبناء.

ولأسرة رسالة ودور مهم وفعال بالمجتمع بهذه المناسبة الغالية ؛يجب علينا أن نتحدث ونحدث بنعم الله علينا فالحمد والشكر لله ، الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ، لله الحمد والشكر أن أنعم علينا بنعمة آل سعود ،فالوطن قبل حكم آل سعود فقر وجوع وقبائل متناحرة وعنصرية وقتل وسلب ونهب حتى المقدسات غير آمنه .

وأنعم الله تعالى على هذا الوطن بحكم آل سعود ،فتحول الوطن من لا شي إلى السعودية العظمى أرض الخير والأمن والأمان والاستقرار ،السعودية خادمة الحرمين وضيوفها أرض الوحي والرسالة .

وبهذه المناسبة ،يجب أن نعلم أبنائنا أن حب الوطن ليس رياء أو مصلحة أو نفاق ، يجب أن نعلم أبنائنا ونزرع فيهم حب الدين المليك الوطن ، وأن حب الوطن وولاة الأمر والسمع والطاعة لهم واجب ،فالوطن هو الأم هو الحضن هو الشرف والسند .

ومن هنا أغتنم هذه الذكرى الغالية ،أرفع أسمى أيات التهنئة والتبريكات لمقام سيدي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وإلى سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ،وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل والمقيمين معنا على ثرى هذا الوطن .