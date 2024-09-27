شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : الأسبوع المقبل سيتساوى فيه الليل مع النهار ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع التساوي لكونه سيتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار.

وأوضح الزعاق أن ساعات الليل والنهار تتقلب ما بين الطول والقصر في جميع أنحاءالعالم ماعدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، حيث يتساوى فيها طول الليل مع طول النهار، وذلك بحسب ما ذكره بقتاة العربية

ولفت إلى أن ساعات الليل والنهار ستكون متساوية في الأسبوع المقبل، حيث ستشرق الشمش وتغرب في مواعيدها.

وأكد أن الشمس ستغرب في القطب الشمالي ولن تشرق إلا بعد 6 أشهر، فيما ستشرق الشمس في القطب الجنوبي بعد غيابها 6 أشهر.