السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنظم دورة شرعية مكثفة في بيان التوحيد في مدينة فادانج بسومطرة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضمن الجهود المتواصلة في أكبر جمهورية إسلامية بالعالم تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، تنظيم الدورات الشرعية المكثفة للدعاة والأئمة بهدف نشر العقيدة الصحيحة وبيان وسطية الإسلام وسماحته، وتطوير مهارات العاملين في الحقل الدعوي.

وانطلقت الدورة المكثفة للأئمة والخطباء والدعاة ورؤساء المؤسسات التعليمية والإسلامية الرابعة في مدينة فادانج بسومطرة الغربية التي تنظمها الملحقية الدينية بالتعاون مع مؤسسة دار الإيمان الإسلامي، اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 1446 وتستمر لمدة ثلاثة أيام حيث تستهدف (450) مشاركًا ومشاركة.

واستهل الحفل الافتتاحي للدورة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الملحق الديني أحمد بن عيسى الحازمي كلمة أكد فيها أن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تنفذها الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين تعنى عناية فائقة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

بدوره، ألقى مدير مؤسسة دار الإيمان محمد إلفي شام كلمة أوضح فيها أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعوة الإسلامية ونشر قيم الإسلام السمحة المعتدلة مقدمًا شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا لاهتمامهم الكبير بشؤون المسلمين في كافة أنحاء العالم وتحديدًا بجمهورية إندونيسيا، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ماتقدمه لخدمة أبناء المسلمين.

يشار إلى أن الدورة تم بثها عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية على مستوى آسيان والباسيفيك وشمال أستراليا وعلى هامش الدورة تنفذ الملحقية الدينية العديد من البرامج المصاحبة خلال أيام الدورة من ندوات ومحاضرات وكلمات وعظية وزيارات للمسؤولين بالمنطقة.

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