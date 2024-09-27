شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمن تعمد الإيذاء في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة على أهمية تطبيق نظام الحماية من الإيذاء،وشددت فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على منصة اكس، على أن أي سلوك اثم من شأنه إيذاء الآخرين في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة على حماية المجتمع من جميع أشكال العنف والإيذاء، وحفاظاً على حقوق الأفراد في بيئة آمنة وسليمة.

وبحسب نظام الحماية من الايذاء ، فإن مرتكب أي فعل من أفعال الإيذاء في الأماكن المذكورة يعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بكلتا العقوبتين معاً.