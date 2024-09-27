شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدول الأعضاء في لجنة دعم فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في لجنة الدعم الدولي لفلسطين (AHLC)، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وناقشت اللجنة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وتشجيع التنسيق بين الأطراف المعنية.حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.