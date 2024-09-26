خدمة لتقدير الأضرار غير الناشئة عن الحوادث المرورية والجنائية

الحوادث المرورية
وأوضحت «تقييم» أنه نظرًا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على المعايير المهنية المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.
أفضل الممارسات العالمية
وتحرص تقييم من خلال منظومة «تقدير» على حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، حيث تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات.
ويمكن الاستفادة من الخدمة في فروع مراكز تقدير حول المملكة كافة، عبر خطوات ميسرة من خلال الدخول لموقع تقدير TAQDEER.SA.
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