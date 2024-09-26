8.2 ملايين عملية إلكترونية بمنصة أبشر خلال شهر

نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال أغسطس الماضي أكثر من (8.249.000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

أبشر أفراد

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 5.916.000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 91.341 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و57.250 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و33.275 تعريفًا بفرد أسرة، و25.589 عملية في خدمة بياناتي، و16.849 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و11.076 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 6.452 سجل أسرة، و3.601 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

الجوازات

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 257.204 إقامات، وإصدار 225.483 تأشيرة خروج وعودة، و117.014 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و27.139 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و25.630 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و9.866 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9.017 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4.361 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.158 في خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل.

الأمن العام

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 125.147 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و95.972 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و72.383 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و67.239 تجديدًا لرخصة القيادة، و60.139 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و30.221 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و9.298 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و7.218 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.605 عمليات في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة خلال شهر أغسطس الماضي 146.598 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وتم إصدار 91.585 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.498 استفسارًا عامًا عن البصمة.

أبشر أعمال

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.333.000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1.139.060 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و404.382 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و242.617 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 104.761 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 87.353 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 71.410 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و51.321 عملية نقل خدمات، وإجراء 39.436 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و33.265 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد 31.570 رخصة سير، وإصدار 23.302 شهادة خلو سوابق، و17.333 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و14.655 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7.213 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و7.138 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 6.107 عمليات تحديث لمعلومات جواز السفر، و5.482 عملية في الأسلحة الهوائية، و4.069 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.