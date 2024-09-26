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شكرا لمتابعة خبر عن متوسطة واثلة بن الخطاب تحتفل باليوم الوطني 94 .. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - إحتفلت اليوم مدرسة واثلة بن الخطاب بذكرى اليوم الوطني ٩٤ للملكة العربية السعودية بوسط جمع ساده الفرح والسرور بين أبنائها الطلاب والمعلمين والوكلاء والإداريين بقيادة مدير المدرسة الأستاذ / محمد بن دخيل القحطاني.
وتشرفت المدرسة بحضور بحضور المشرف الأستاذ/ عبدالرحمن المنيع رئيس قسم الإدارة المدرسية من مكتب تعليم طويق بمناسبة هذا الاحتفال.
كما قام مدير المدرسة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا متمنيآ دوام التوفيق والنجاح للجميع.