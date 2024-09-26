شكرا لمتابعة خبر عن متوسطة واثلة بن الخطاب تحتفل باليوم الوطني 94 .. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إحتفلت اليوم مدرسة واثلة بن الخطاب بذكرى اليوم الوطني ٩٤ للملكة العربية السعودية بوسط جمع ساده الفرح والسرور بين أبنائها الطلاب والمعلمين والوكلاء والإداريين بقيادة مدير المدرسة الأستاذ / محمد بن دخيل القحطاني. وتشرفت المدرسة بحضور بحضور المشرف الأستاذ/ عبدالرحمن المنيع رئيس قسم الإدارة المدرسية من مكتب تعليم طويق بمناسبة هذا الاحتفال. كما قام مدير المدرسة بإلقاء كلمة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا متمنيآ دوام التوفيق والنجاح للجميع. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Video-2024-09-26-at-1.16.37-PM.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/فيديو-طولي-56.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/فيديو-طولي-55.mp4