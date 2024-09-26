السعودية | وزير البيئة والمياه والزراعة يبحث مع المجلس الاستشاري لـ (COP16) ترتيبات انعقاده بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعًا، بمشاركة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، مع المجلس الاستشاري رفيع المستوى للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر، الذي يتكون من رئيسة جمهورية فنلندا السابقة تاريا هالونين، والرئيس السابق لجمهورية السنغال ماكي سال، والرئيس الكولومبي السابق إيفان دوكي، ورئيس كوستاريكا السابق كارلوس ألفارادو، والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” ناصر القحطاني، والناشطة البيئية هندو إبراهيم، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة روش القابضة أندريه هوفمان.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك، الذي رأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وضم عددًا من الوزراء.

وناقش الاجتماع، الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وحشد الجهود الدولية للمشاركة الفاعلة في مواجهة تحديات تدهور الأراضي، وآثار الجفاف على كوكب الأرض.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط