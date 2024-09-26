شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية بوليفيا والفاتيكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، وذلك في مقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة وبوليفيا، كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.