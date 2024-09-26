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مواطن يستضيف سياح فرنسيين بمنزله خلال فعاليات اليوم الوطني.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استضاف مواطن بمنطقة حائل سياحًا فرنسيين في منزله ، إذ أتاح لهم فرصة الاندماج بالأجواء والفعاليات الوطنية في المنطقة في الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 .

وقال أحد السياح خلال حديثه مع قناة «العربية» : “لقد كانت الاحتفالات عظيمة والناس ودودين جدًا ، كنت في حفر الباطن قبل ثلاثة أيام ، وقالوا بأن يوم الإثنين سيكون اليوم الوطني ، لذلك حرصت على المجيء والمشاركة في الاحتفال بمنطقة حائل ” .

وأكد السياح على أنهم يخططون للعودة مرة أخرى، مشيرين إلى أنهم لم يكن لديهم أي انطباع مسبق عن ، لكنهم وجدوا الأمان والترحيب من الشعب السعودي .

فيما أشادت سائحة أخرى بالأمان الذي وجدته خلال زيارتها للسعودية ، قائلة: “الأمان في السعودية أكثر من الأمان في أوروبا ، وعند عودتنا سنتحدث عنه مع عائلاتنا و أصدقائنا كما سنشاركه على منصاتنا الاجتماعية ” .

ومن جانبه قال المواطن فاهد الهاملي ، أنه استقبل هؤلاء السياح وجعلهم يشاركونه منزله لمدة يومين ، مقدمًا لهم كافة وسائل الراحة والترفيه .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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