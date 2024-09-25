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قنصلية المملكة في هيوستن تحذر المواطنين بفلوريدا من العاصفة "هيلين"

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت القنصلية العامة للمملكة في هيوستن جميع المواطنين السعوديين في ولاية فلوريدا، إلى ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية بشأن العاصفة الاستوائية "هيلين".
وطالبت بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في الولاية.

العاصفة الاستوائية "هيلين"

وأكدت القنصلية أهمية متابعة الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية المحلية والبقاء على اطلاع دائم بآخر تطورات العاصفة.
ودعت المواطنين التواصل مع القنصلية عند الحاجة عبر هواتف الطوارئ التالية: - 281-917-8305 - 281-917-8658 - 281-889-0570 .
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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