شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هيوستن تحذر المواطنين بفلوريدا من العاصفة "هيلين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت القنصلية العامة للمملكة في هيوستن جميع المواطنين السعوديين في ولاية فلوريدا، إلى ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية بشأن العاصفة الاستوائية "هيلين".

وطالبت بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في الولاية. العاصفة الاستوائية "هيلين" وأكدت القنصلية أهمية متابعة الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية المحلية والبقاء على اطلاع دائم بآخر تطورات العاصفة.

ودعت المواطنين التواصل مع القنصلية عند الحاجة عبر هواتف الطوارئ التالية: - 281-917-8305 - 281-917-8658 - 281-889-0570 .

