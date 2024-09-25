شكرا لقرائتكم خبر عروض إبداعية لطلاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا تتألق في احتفالية اليوم الوطني 94 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطفت العروض التي قدمها طلاب وطالبات جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الأنظار، اليوم، في احتفالات الجامعة بيوم الوطن 94، الذي شهد منافسة مثيرة على تقديم أجمل صورة للمملكة تجسد تاريخها وتراثها وحضارتها، في أجواء حماسية، بحضور عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وشارك طلاب وطالبات جامعة الأعمال الوطن احتفالاته في فرع الكورنيش، حيث تنافست الطلاب والطالبات على وجه الخصوص في أعمال إبداعية في معرض فني مفتوح، وجذبت مسابقة أجمل صورة للمملكة الأنظار، حيث عبرت الصور عن تاريخ وحضارة وجمال وتراث السعودية، وعمقها الإسلامي والعربي، ونظرتها العالمية، فيما جرى عرضاً للرسم المباشر أمام الحاضرين، واستمتع الحاضرون بالعرضة السعودية والألوان والأهازيج الوطنية التي تفاعل معها الجميع.

ووصف الدكتور عبد الله بن صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، احتفالية اليوم الوطني 94 بأنها ملحمة وطنية تثلج الصدر، وتعبر بصدق عن الانجازات الكبيرة التي يشهدها الوطن في جميع القطاعات، خصوصاً في القطاعين التعليمي والاقتصادي، والنجاحات التنموية المتلاحقة التي تثلج الصدر، بفضل رؤية المملكة 2030 التي رسمت الطريق نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ودولة حضارية، تقف بين أهم اقتصاديات العالم، تلهم الدنيا كلها برؤيتها وإبداعاته، مؤكداً جدارتها بأن تكون في الصدارة والمقدمة، بقيادة واعية وحكيمة وشعب معطاء ونبيل.

وخاطب دحلان الطلاب والطالبات المبتهجين باليوم الوطني: “من موطن العز ومهد الأصالة، نهنئ الجميع باليوم الوطني السعودي، كل عام والمملكة ترتقي في سلم المجد والحضارة والتقدم، كل عام والانجازات تتوالى وتتزايد بفضل الإرادة الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل إسعاد وبهجة شعبه".

من جهته أشار الدكتور وئام حسني تونسي رئيس الجامعة، أن الوطن يحتفل باليوم الأغر، الذي يمثل مناسبة غالية على كل القلوب، تعتبر مصدر فخر وعزة لكل السعوديين، وذكرى تاريخ مجيد، يتمثل في توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن سعود “طيب الله ثراه”، وفرصة لتذكير الأجيال الجديدة بالإنجازات التي حققها الملك المؤسس وأبناءه البررة من بعده، في ظل التقدم والرقي في كافة أرجاء الوطن الغالي، خصوصاً قطاع التعليم الذي يشهد نهضة وقفزة نوعية.