شكرا لمتابعة خبر عن عفوية أمير ‎القصيم مع طالب دعاه لمتابعة مهاراته بكرة السلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو تفاعل أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مع أحد طلاب مجمع مدارس “قيم” ، وذلك أثناء جولته في مدارس المنطقة.

وأظهر الفيديو أحد الطلاب يستوقف أمير القصيم لمتابعة مهاراته في كرة السلة قائلًا: “شوف شوف”، ليتوقف الأمير ويشاهد الطالب وهو متحمس له.

وتفاعل الأمير بعفوية مع الطالب الذى أحرز الطالب هدفًا في المرمى، وقال له: “ما شاء الله، المرة الثانية أحضر المباراة.. في أمان الله”.