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شكرا لمتابعة خبر عن عفوية أمير القصيم مع طالب دعاه لمتابعة مهاراته بكرة السلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو تفاعل أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مع أحد طلاب مجمع مدارس “قيم” ، وذلك أثناء جولته في مدارس المنطقة.
وأظهر الفيديو أحد الطلاب يستوقف أمير القصيم لمتابعة مهاراته في كرة السلة قائلًا: “شوف شوف”، ليتوقف الأمير ويشاهد الطالب وهو متحمس له.
وتفاعل الأمير بعفوية مع الطالب الذى أحرز الطالب هدفًا في المرمى، وقال له: “ما شاء الله، المرة الثانية أحضر المباراة.. في أمان الله”.