الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى منطقة نجران.