شكرا لقرائتكم خبر احتفلت جامعة جدة باليوم الوطني السعودي94 بمسيرة فخر وبصمة وطن. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت جامعة جدة احتفالات الذكرى 94 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود-طيب الله ثراه-، تحت شعار (نحلم ونحقق) برعاية كريمة من معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ، وبحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها.

تخلل الحفل استعراض مقطع مرئي عن تاريخ المملكة وبداية توحيد المناطق وأهم المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية منذ تأسيسها مروراً بعصرنا الحالي وصولاً إلى رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، واختتم الحفل بمسيرة فخر الوطن لأكثر من 40 طالب وطالبة من جامعة جدة الحاصلين على جوائز دولية ومحلية في عدة مجالات خلال العام الماضي.

​كما تضمن المعرض المصاحب لوحات جمالية تم تشكيلها ببصمات أبناء الوطن الخضراء لإثراء أيقونات اليوم الوطني التي تعكس مشاريع المملكة الضخمة كتأكيد من طلاب ومنسوبي جامعة جدة ببصمتهم على هذا الانجاز.

جاء هذا الاحتفال ليبرز أهمية اليوم الوطني وأنه مناسبة غالية على الجميع. فالوطن يستحق كل حب وتقدير، ويحق لنا الفخر بإنجازاته، والاعتزاز بالانتماء إليه.