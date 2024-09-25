شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحمري" يحث الصحفيين على توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، عضوان الأحمري، الصحفيين على توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي.

جاء ذلك خلال تدشينه عبر الاتصال المرئي، البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإعلام الرقمي" بواقع 50 ساعة نظرية وتطبيقية، والذي ينظمه فرع الهيئة في الأحساء بالتعاون مع الكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل. تقنيات الذكاء الاصطناعي وقال "الأحمري" إن الحديث اليوم لم يعد عن أشكال الإعلام المختلفة، بل عن كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة إعلام قوي ومتمكن.

وأشار إلى أن جميع الدول أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي، ليس في قضايا السلام فقط بل الحروب، وفي الإعلام أصبحنا نشاهد من يستطيعون إنتاج فيلمًا كاملًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا يجب مواكبة كل هذا التطور.

وانطلق البرنامج أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، بمشاركة 45 شريكًا وشريكة.