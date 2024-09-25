السعودية | الإحصاء: ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية 19% خلال يوليو 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجلت الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بشهر يوليو 2023م وذلك حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاء في بياناتها اليوم

فيما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 6.5%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 78.4% في نفس الفترة. وقد ارتفعت الصادرات السلعية في شهر يوليو 2024م بنسبة 2.0% عن شهر يوليو 2023م؛ وذلك بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.1% هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.0% في شهر يوليو 2023م إلى 73.1% في شهر يوليو 2024م.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يوليو 2024م بنسبة 12.6% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 25.4% عن شهر يوليو 2023م.

وبالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6.5% كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 13.0% كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.8% بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 1.8% بالمقارنة مع يونيو 2024م.

فيما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يوليو 2024م حيث بلغت 33.7% مقابل 31.9 % في شهر يوليو 2023م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية والذي بلغ 19.0% مقابل الارتفاع في الواردات والذي بلغ 12.6% خلال هذه الفترة.

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