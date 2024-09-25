السعودية | السماح ببيع القهوة والشاي في المدارس الثانوية ومنعها في 3 مراحل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سمحت وزارة التعليم، ببيع القهوة والشاي في المقاصف المدرسية بالمدارس الثانوية فقط، ومنعها في مدارس رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وبيّنت الوزارة، في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أنه يتعين ألا يتجاوز حجم الكوب 240 ملم وألا تتجاوز نسبة السكر عن ملعقتين صغيرة في المشروبات الساخنة عند الطلب فقط، مشيرةً إلى أن المنتجات الممنوع بيعها في المقاصف تشمل المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والفيتامينات ذات النكهة والمياه والمشروبات المعدنية والمشروبات الرياضية والمشروبات مع نكهات الفواكه ومياه الشرب المنكهة والشاي البارد والعصائر التي تقل فيها نسبة عصير الفاكهة عن 30% أو المحتوية على المواد الملونة والحافظة أو نسبة السكر المضاف أكثر من 5% والعصائر التي تحتوي على المحليات الصناعية.

وشددت الوزارة، على منع الحليب المبخر والمكثف والحليب بالنكهات أو الألوان الصناعية والزبادي بالنكهات أو الألوان الصناعية ومياه الشرب المنكهة والمياه الغازية، مشيرةً إلى ضرورة أن تكون الأغذية خالية تماماً من الزيوت المهدرجة جزئياً، وأن تكون قيم كل من مجموع الدهون والسكريات والسكر المضاف والملح (الصوديوم) للمنتجات الغذائية المعبأة المقدمة في المدارس (للحصة الواحدة) أقل من 20% من القيم المرجعية اليومية لتلك العناصر.

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