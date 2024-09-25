السعودية | وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الرئيس الأوكراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.

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