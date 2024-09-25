مكة المكرمة الأعلى في حالات الإسعاف والأسباب المرضية تفوق مصابي الحوادث

تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في عدد الحالات المرضية التي تم نقلها إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2023، في حين تصدرت الأمراض مسببات نقل الحالات بواقع 445.992 حالة، ثم الحوادث بشكل عام بواقع 190.658 حالة، ثم الحوادث المرورية بـ121.700 حالة، وذلك وفقا لتقرير جديد.

مكة الأعلى في نقل الحالات

تصدرت منطقة مكة المكرمة نقل الحالات إلى المستشفيات عبر الهلال الأحمر السعودي بواقع 275.656 حالة، بينما حلت الرياض في المرتبة الثانية بواقع 206.064 حالة، وهما رقمان يختلفان تماما عن بقية مناطق المملكة نظرا للكثافة السكانية في هاتين المنطقين. في حين حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 90.848 حالة، ثم المدينة المنورة بـ76.564 حالة.

أرقام متوسطة

وبينما سجلت منطقة عسير نحو 50.575 حالة تم نقلها عن طريق الإسعاف، سجلت القصيم 34.639 حالة، ثم جازان بـ24.370 حالة. في حين بلغ عدد الحالات في تبوك 23.280، ثم حائل بواقع 21.442 حالة مرضية تم نقلها بواسطة سيارات الهلال الأحمر السعودي. أقل المناطق سجلت الباحة ونجران والجوف والحدود الشمالية أقل الحالات المرضية التي تم نقلها إلى المستشفيات بواسطة الإسعاف، إذ بلغ عدد الحالات في الباحة 11.119، وبنجران 9.451 حالة، وفي الجوف 9.561، وبالحدود الشمالية نحو 6.560 حالة.

الحالات المرضية المنقولة عبر الهلال الأحمر (حسب المناطق)

الرياض 206.064

جازان 24.370

نجران 9.451

مكة المكرمة 275.656

القصيم 34.639

الباحة 11.119

الشرقية 90.848

الجوف 9.561

عسير 50.575

تبوك 23.280

المدينة المنورة 76.564

حائل 21.442

الحدود الشمالية 6.560

الحالات حسب المسببات

الأمراض 445.992

الحوادث بشكل عام 190.658

الحوادث المرورية 121.700

حالات السقوط 47.789

مشاكل صحية مفاجئة 25.286

الحروق 7.933

الغرق 954

المجموع: 840.312