ضوابط واشتراطات جديدة لإدراج منتجات التجميل

وشملت التحديثات تطوير وتسهيل الوصول إلى التعاميم الخاصة بمنتجات التجميل، وقوائم مكوناتها، إضافة إلى تحديث الوثائق المطلوبة لإنشاء حساب وإدراج المنتجات في النظام الإلكتروني الموحد (غد)، وتطوير آلية الإدراج، وصلاحيات المدرج.
ويمكن معرفة مزيد عن الدليل المحدّث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط.
تصنيف منتج مبتكر
وانطلاقًا من جهود الهيئة وسعيها المستمر في تعزيز التواصل مع المخترعين والباحثين وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، تقدم «الهيئة» خدمة «تصنيف منتج مبتكر»، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تصنيف وتنظيم المنتجات والتشريعات التنظيمية للأفراد الذين لا يحملون سجلًا تجاريًا، وتساعد هذه الخدمة -التي تقدم مجانًا- في توضيح المسار التنظيمي للمنتج المبتكر الخاضع لرقابة «الهيئة»، ويمكن تقديم الطلب عن طريق نظام تصنيف المنتجات واتباع الخطوات الواردة في الرابط .
جلسات استشارية
وفي إطار متصل، تنظم «الغذاء والدواء» جلسات استشارية لعملائها من القطاع الخاص من مستوردي ومصنعي المستحضرات الصيدلانية، والعشبية، ومنتجات الغذاء، والأعلاف، والتجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يتم خلال الجلسات شرح إجراءات ومتطلبات تسجيل المنتجات الخاضعة لرقابة «الهيئة»، ومتطلبات الدعاية والإعلان، ونظام الإفصاح والشفافية، وخدمات تصنيف المنتجات، إلى جانب عقد المحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين وحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
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