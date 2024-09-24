شكرا لمتابعة خبر عن أكبر سيفين ونخلة على ارتفاع 17 دورًا احتفاءً باليوم الوطني 94.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية في تبوك احتفاءً مميزًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، حيث تم تدشين أكبر سيفين ونخلة ارتفاعهما يصل إلى 17 دورًا.

وتمثل هذه المعالم الرمزية الفخر والاعتزاز بالتراث والثقافة الوطنية، وتعكس روح الانتماء والولاء للمملكة.

وقال المهندس بدر البلوي رسام الجداريات إنه حرص على عمل هذا المعلم كأكبر سيفين ونخلة على ارتفاع ١٧ دورا ، موجها الشكر لوالدته التي دائما تشجعه على الرسم والقيام بتلك الأعمال العظيمة احتفاء باليوم الوطني للمملكة

ويعتبر هذا الاحتفال جزءًا من الفعاليات المتنوعة التي أُقيمت في جميع أنحاء المملكة للاحتفاء باليوم الوطني، حيث يشارك الجميع في التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة وإنجازاتها.