شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة": التربيع الأخير يقترن بالمريخ الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصل القمر لحظة التربيع الأخير، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:49 مساءً بتوقيت مكة (06:49 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسوف يشرق عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه بعد ارتفاع القمر وابتعاده عن الأفق سيلاحظ وجود نقطة حمراء بالقرب منه ذلك هو كوكب المريخ، وسيفصل بينهما 4 درجات، ما يعني عدم إمكانية رصدهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب بسبب المسافة الواسعة بينهما، ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

وأشار إلى أن القمر سوف يرصد عاليًا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الأربعاء مع خلفية السماء الزرقاء، وتُعد فترة التربيع الأخير, حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم. الوقت المثالي

يُعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، وذلك نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتوغرافي.

وأفاد أبو زاهرة، أنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر 1446.