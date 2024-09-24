شكرا لمتابعة خبر عن غازي الذيابي يستقبل والده بالأحضان ويحمله من فرحته بين ذراعيه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي والده خلال احتفال أقامه بحفاوة وحب شديد .

وجاء الذيابي وهو يقبل مسرعًا على والده فاتحًا ذراعيه ويستقبله بالأحضان وبحفاوة وحماس .

وظهر الذيابي في مقطع فيديو وهو يحمل والده ويدور بيه فرحًا باستقباله بينما الأخير في سعادة بالغة .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً :” الله يوفقه شخص بار بوالديه .