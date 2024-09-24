شكرا لمتابعة خبر عن قصة زواج السعودي بلال الشمري من البريطانية تايغن أونيمان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن بلال الشمري، قصة زواجه من زوجته البريطانية تايغن أونيمان، وكيف وقفت بجانبه وساعدته في بداية حياته.

وقال “الشمري” خلال استضافته ببرنامج نحلم ونحقق على قناة mbc: أنا كنت أدرس ببريطانيا، حتى قابلت أم خلف واتعرفت عليها وأحببتها وبعد أن أنهيت دراستي كان لازم أتجوز أم خلف وأعود للملكة، وهذا كان تحدب كبير بسبب أختلاف الحضارات والثقافات .

وقالت تايغن: كان أبو خلف يوريني صور للسعودية وكيفية الحياة بها، فكنت متحمسة لأن أذهب أليها، وأنا هنا من 5 سنين وتعلمت العربية وكل أنواع الطبخ .

وتابعت: أول مرة شوفت الخيل العربية أحببتها، وأشترات خيل، وأنا أحببت السعودية زي بيتي .

وذكر الشمري أنه تعلم من البريطانين بعض عادتهم كأحترام المواعيد والوقت، الحياة دايماً تكون مشاركة في أي شئ.