شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات متنقلة وفحوصات مجانية في مسيرة اليوم الوطني بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفل تجمّع القصيم الصحي بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعون للمملكة، بحضور عدد من قيادات التجمع، والمنشآت الصحية، وذلك خلال الحفل الذي أقام التجمع بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم، تعبيراً عن البهجة والفرح وإظهار مشاعر الحب والوفاء تجاه الوطن وقيادته الرشيدة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة.
وأوضح التجمّع بأن الحفل تضمن مجموعة من الفعاليات والأركان المصاحبة التي تخليدًا لليوم الوطني المجيد؛ حيث استقبِل الحضور من منسوبي التجمع والمرضى والمراجعين بالحفاوة والتكريم وتقديم الضيافة والقهوة السعودية والمشروبات الساخنة من خلال الركن الترحيبي، وتوزيع أعلام وشالات وطنية إضافة على استعراض عدد من السيارات الكلاسيكية والتراثية، وبعض الأنشطة التي المتنوعة التي تعزز روح الوحدة الوطنية والانتماء لهذا الوطن، بمشاركة المرضى والمراجعين فرحة الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة وتقديم الهدايا الرمزية لهم.
كما شارك التجمَع بفاعلية كبيرة في المسيرة الوطنية الاستعراضية التي أطلقها أمير المنطقة في طريق البيارق ببريدة من خلال توفير عدد من سيارات العيادات المتنقلة وعربات فحص سرطان الثدي وعربات الكشف المبكر عن هشاشة العظام وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 70 متطوع ومتطوعة من فريق التطوع الصحي بتجمع القصيم الصحي في المسيرة الراجلة.
هذا وكان تجمّع القصيم الصحي قد أضاء بالأنوار الزاهية مختلف مكوناته ومنشآته الصحية والإدارية وكساها باللون الأخضر المعبر عن العلم الوطني للمملكة، وزينت بالهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية واجهات المستشفيات والمراكز الصحية والشاشات الإعلانية الملحقة بها داخل المباني في الممرات وصالات الانتظار.
وأوضح التجمّع بأن الحفل تضمن مجموعة من الفعاليات والأركان المصاحبة التي تخليدًا لليوم الوطني المجيد؛ حيث استقبِل الحضور من منسوبي التجمع والمرضى والمراجعين بالحفاوة والتكريم وتقديم الضيافة والقهوة السعودية والمشروبات الساخنة من خلال الركن الترحيبي، وتوزيع أعلام وشالات وطنية إضافة على استعراض عدد من السيارات الكلاسيكية والتراثية، وبعض الأنشطة التي المتنوعة التي تعزز روح الوحدة الوطنية والانتماء لهذا الوطن، بمشاركة المرضى والمراجعين فرحة الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة وتقديم الهدايا الرمزية لهم.
عيادات متنقلة
كما شارك التجمَع بفاعلية كبيرة في المسيرة الوطنية الاستعراضية التي أطلقها أمير المنطقة في طريق البيارق ببريدة من خلال توفير عدد من سيارات العيادات المتنقلة وعربات فحص سرطان الثدي وعربات الكشف المبكر عن هشاشة العظام وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 70 متطوع ومتطوعة من فريق التطوع الصحي بتجمع القصيم الصحي في المسيرة الراجلة.
هذا وكان تجمّع القصيم الصحي قد أضاء بالأنوار الزاهية مختلف مكوناته ومنشآته الصحية والإدارية وكساها باللون الأخضر المعبر عن العلم الوطني للمملكة، وزينت بالهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية واجهات المستشفيات والمراكز الصحية والشاشات الإعلانية الملحقة بها داخل المباني في الممرات وصالات الانتظار.