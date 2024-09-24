مطار الملك خالد الدولي يفوز بجائزتين من جوائز منظمة TDM للتميز في السفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز مطار الملك خالد الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطارات الرياض، بجائزتين من جوائز TDM لتميز السفر على مستوى الشرق الأوسط، تمثلتا في حصول المطار على جائزة أفضل مبادرة للسوق الحرة عام 2024، وجائزة أفضل مطار دولي لعام 2024 - الربط مع العالم -.



جاء هذا الفوز إثر إعلان منظمة TDMلتميز السفر عن النتائج النهائية وتسليم الجوائز في مؤتمرها الذي أقيم في شهر سبتمبر، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي التفاصيل، جاء فوز مطار الملك خالد الدولي بجائزة أفضل مبادرة للسوق الحرة عام 2024 على خلفية المشروع التطويري لمتاجر السوق الحرة في الصالتين 3 و4، ليشكل هذا التحديث معياراً جديداً للتميز في مفهوم السوق الحرة، نظير دمجه للتقنية والتراث الثقافي مع خدمة العملاء، بما يسهم في تحقيق تجربة سفر أفضل لمسافري المطار.



فيما جاء فوز مطار الملك خالد الدولي بجائزة أفضل مطار دولي لعام 2024 عن فئة الربط مع العالم على خلفية التقدم الملحوظ الذي حققه المطار في مجال الربط الجوي، حيث أطلق 9 وجهات جديدة ضمن 7 مسارات جوية بالتعاون مع 10 شركات طيران جديدة، لتسهم هذه الخطوة في تعزيز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.



بدوره وجه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة شكره لكافة القائمين على منظمة TDM لتميز السفر، لثقتهم بالإنجازات المتميزة التي حققها مطار الملك خالد الدولي هذا العام، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تلقاه كافة مطارات المملكة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمواصلة دورها التنموي، كجزء من ارتباطها الحيوي بمستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكداً في الوقت ذاته على «أن تلك الجوائز ليست مجرد أوسمة بقدر ما هي خير محفّز لموظفينا نحو تحقيق الأفضل، وتذكيرهم بأن التميز ليس مجرد وجهة، إنما هو رحلة نخوضها معاً بمزيد من الشغف والمرونة والالتزام لخدمة مسافرينا وشركائنا على نحو أمثل».



يذكر أن جوائز منظمة TDM لتميز السفر تمنح سنويّاً لأفضل المطارات، وشركات الطيران، والفنادق، وخطوط الرحلات البحرية، ووكالات السفر، ومنصات الحجز الرقمي، والمشاريع، والمبادرات التي تتبع تلك الجهات بهدف تحقيق قمة التميز المطلوب في صناعة السفر، من خلال تسليط برنامج الجوائز الضوء على أبرز اللاعبين الرئيسيين في قطاع السفر والسياحة ممن أسهموا بنجاح بالغ في إثراء معايير الصناعة، وفق المعايير التي يحددها برنامج الجوائز.