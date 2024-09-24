شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحتفظ بعينة من بترول “بئر الخير” أول بئر ينبع منه النفط في ‎المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو، لمواطن يحتفظ بعينة من بترول “بئر الخير” أول بئر ينبع منه النفط في ‎السعودية.

وقال المقطع خلال المقطع المتداول، هذا عينة من مقتنيات متحف الشيخ فهد البليهد بالجوف، وأكد أنها من أهم مقتنيات المتحف وذلك لمدى رمزيتها “.

وقد بدأت فكرة المتحف عام 1395 ه، عندما قام مؤسسه الشيخ فهد بن حسن البليهد رحمه الله بجمع أول مقتنياته بمنزله المعروف في حي السوق بمدينة سكاكا، وفي عام 1411ه خصص الشيخ البليهد موقعاً خاصاً للمتحف بعد أن تكونت لديه مجموعة مقتنيات رائعة تحتوي على قطع تراثية نادرة كان أغلبها من منطقة الجوف وتضم أسلحة قديمة وأدوات حربية ومسكوكات إسلامية متنوعة، ومخطوطات أصلية يعود بعضها لأكثر من 200 عام إضافة إلى عدد من القطع النادرة وبذلك يعتبر توثيقا مهما لجزء من تاريخ المنطقة وركنا من أركان السياحة فيها.