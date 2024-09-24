شكرا لقرائتكم خبر عن بالجدارايت والمعارض الفنية.. "ثقافة وفنون" جدة تحتفل باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

أهم الفعاليات

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الدمام - شريف احمد - احتفلت جمعية الثقافة والفنون بجدة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 بحزمة من الفعاليات المتنوعة اشتملت على جداريات خُصص بعضها لمشاركة الزوار بكتابة مشاعرهم تجاه الوطن، وحظيت بتفاعل من كافة شرائح المجتمع.وتضمنت الفعاليات على معرض للفنون التشكيلية؛ ضم أعمال الفنانين الذين عبروا عن حبهم للوطن وتعزيز القيم برؤيتهم وإبداعاتهم بلغة الفن، وورش العمل للرسم المباشر للأطفال والكبار، إلى جانب الفلكلور الشعبي والأزياء التراثية، والعديد من القصائد الشعرية والأغاني الوطنية، والمسابقات الثقافية المعززة للقيم الوطنية؛ مع مشاركة الفنانين والمثقفين.وأكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح؛ أن هذه الفعاليات ركزت على ربط الماضي بالحاضر وإيصال رسالة الفن السامية في الارتقاء بروح وفكر الإنسان وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.