أطفال جازان والقصيم الأقل إصابات وبلاغات إسعافية

سجلت منطقتا القصيم وجازان أقل مناطق المملكة إصابات للأطفال وتقديم البلاغات الإسعافية، بينما سيطرت منطقة مكة المكرمة، على البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال بـ55%، حيث سجلت البلاغات الإسعافية لأطفال مكة ضعف بلاغات 12 منطقة مجتمعة، ممثلة في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير، وحائل، وتبوك، والباحة، ونجران، والحدود الشمالية، والجوف، وجازان، والقصيم.

مباشرة البلاغات

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال بالمملكة، حيث بلغت إجمالي البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال 5796 بلاغًا لإصابات الأطفال، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة البلاغات، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات إسعافية، في المقابل، سجلت منطقتا القصيم وجازان أقل مناطق المملكة بلاغات إسعافية بين جميع مناطق المملكة.

الأكثر بلاغات

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات الإسعافية لإصابات الأطفال، حيث بلغت إجمالي البلاغات 3161 بلاغات بـ55%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 976 بلاغًا بـ17%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 367 بلاغًا بـ6.33%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 365 بلاغًا بـ6.29%، ومنطقة عسير خامسًا، بإجمالي 352 بلاغًا بـ6%، وحائل سادسًا، بإجمالي 208 بلاغًا بـ4%.

أقل المناطق

تصدرت منطقة القصيم، أقل مناطق المملكة بلاغات إسعافية لإصابات الأطفال، حيث بلغت إجمالي البلاغات 9 بلاغات بـ0.15%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بإجمالي 22 بلاغًا بـ0.37%، وتساوت الحدود الشمالية والجوف ثالثًا، بإجمالي 34 بلاغًا لكل منهما بـ0.58%، ونجران رابعًا، بإجمالي 42 بلاغًا بـ0.72%، والباحة خامسًا، بإجمالي 57 بلاغًا بـ1%، وتبوك سادسًا، بإجمالي 169 بلاغًا بـ3%.

إصابات وبلاغات

5796 إصابات أطفال مبلغة لإسعافها

أطفال جازان والقصيم الأقل إصابات مبلغة

إصابات أطفال مكة المبلغة تفوق 12 منطقة

%55 من البلاغات الإسعافية لأطفال مكة

أكثر المناطق بلاغات

مكة المكرمة: 55%

الرياض: 17%

المدينة المنورة: 6.33%

الشرقية: 6.29%

عسير: 6%

حائل: 4%

أقل المناطق

القصيم: 0.15%

جازان: 0.37%

الحدود الشمالية والجوف: 0.58%

نجران: 0.72%

الباحة: 1%

تبوك: 3%