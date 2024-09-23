استمرار العروض الجوية في سماء المملكة بمناسبة اليوم الوطني

شهدت سماء المملكة عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية ، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 للمملكة. وقدمت الطائرات لليوم الثاني على التوالي في عدد من مناطق ومدن المملكة، عروضًا جوية متنوعة تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية.



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