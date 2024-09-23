شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني.. رئاسة الحرس الملكي تنظم مسيرة استعراضية أمام نافورة الملك فهد بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت رئاسة الحرس الملكي مسيرة استعراضية في جدة وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 94، في إطار برنامج الفعاليات الوطنية الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والوطنية.وانطلقت الفعاليات من أمام نافورة الملك فهد بمشاركة الفرقة الموسيقية واستعراض حرس الشرف، إلى جانب عروض مواكب الدراجات النارية والخيالة، والعديد من الفعاليات المصاحبة.كما تواجدت السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية أمام الجمهور، والذين أبدوا حماسهم وتوثيقهم لتلك اللحظات الوطنية