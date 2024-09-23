تحتضن الرياض النسخة الثانية من "معرض المياه العالمي" غدا الثلاثاء بمشاركة 350 عارضاً من 35 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال إدارة المياه. وسيتم تسليط الضوء في المؤتمر على تأمين المياه العالمية بشكل مستدام من خلال الابتكار والتوطين، وتعزيز إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات المياه وصرف صحي فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة.



كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. الرياض تحتضن معرض المياه العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.