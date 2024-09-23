السعودية | الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الخطاط المجحدي ويتسلم لوحة فنية تحاكي العلم السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الخطاط السعودي فهد المجحدي، الذي سلم سموه لوحة فنية تحاكي العلم السعودي، بحضور معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر.

وأشاد سموه بجهود الخطاط المجحدي في تنفيذ هذا العمل المميز بالتزامن مع اليوم الوطني، ووجه بإيداع اللوحة في دارة الملك عبدالعزيز لتكون ضمن مقتنياتها، تقديرًا لقيمتها الفنية، ومضمونها العميق المنطلق من الإيمان بقيمة العلم السعودي كرمز للوطن وقيادته الحكيمة، وتجسيدًا لارتباطه الروحي والتاريخي بالمملكة ورموزها، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال التي تعبر عن التراث والقيم الوطنية، أحد وسائل التعبير عن الفخر والولاء والانتماء لهذا الوطن.

من جهته قدم المجحدي شكره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على استقباله وتقديره لهذا العمل، موضحًا أن أسلوب العمل جاء على نمط الحروفيات، وتمحور حول نص كلمة التوحيد، بخط الثلث الجلي، فيما كانت خامته من ألوان الأكلريك على كانفس.

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