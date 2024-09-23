السعودية | الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن لـ “الخليج 365”: رؤية المملكة جعلت الوطن في قمة المجد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الطفل التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الـ 94 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأوضح أن اليوم الوطني مناسبة غالية في نفوس أبناء هذا الوطن، نستذكر فيها إنجازات مؤسسها الملك عبدالعزيز يرحمه الله التي بدأت معها قصة وطن يقف في قمة المجد.

وأضاف في ذكرى اليوم الوطني نستذكر جميعاً جهود وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزير يرحمه الله و اهتمام أبنائه من بعده إلى عهدنا الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله عهد تكريس الجهود الذين نراه فيهم لخدمة الوطن ورفعته ونهضته وفق رؤية 2030 ، مُسخّرين الإمكانيات و مذللين العقبات من أجل التنمية الشاملة وساعين بكل جهد لرفعة ومصلحة المواطن.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني استذكار لتاريخ شامخ عنوانه راية التوحيد،والثبات على الدين الإسلامي القيم واستشعار لحاضر مشرق تتوالي فيه الإنجازات والنجاحات وتستمر بعون الله وتوفيقه ثم بجهود القيادة .

واختتم حديثة بالدعاء، بأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.

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