شكرا لقرائتكم خبر عن بالقصائد الوطنية.. أطفال جدة يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أطفال جدة فرحتهم باليوم الوطني السعودي 94، عبر "اليوم" بالأناشيد الوطنية، والأبيات الشعرية، معبرين عن مشاعرهم الوطنية الرائعة.

وتنبع احتفالات الأطفال، من قيم الولاء والانتماء للوطن، بطرق مؤثرة تعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وفخرهم بتاريخهم وهويتهم.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 94

وأدى الأطفال النشيد الوطني مظهرين احترامهم ورافعين الأعلام، فيما ألقى البعض القصائد الوطنية مستمتعين بترديدها، وذكرهم لتضحيات الأبطال بكلمات تحوي مشاعر الفخر وتغرس قيم الشجاعة والتضحية.

فرح وانتماء

وخلال جولة "اليوم" ردد الأطفال الأغاني الوطنية الحماسية، وشاركوا في الرقصات التي ترافق هذه الأغاني.

وعبروا أيضا عن شعورهم بالفرح والانتماء الوطني، وحبهم للوطن من خلال رسم الشعارات الوطنية على وجوههم وأياديهم.

