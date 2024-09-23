شكرا لمتابعة خبر عن ‎ممرضة سعودية تنجح في إنقاذ مصابين في حادث على طريق حفر الباطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الممرضة ” عبير الحسان” بإنقاذ مصابين صادفتهم في حادث مروري على الطريق الرابط بين الرياض وحفر الباطن، حيث قررت على الفور الخروج من مركبتها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة للأسرة المتضررة.

‎وقالت الحسان في حديثها مع “العربية.نت”:”ما قدمته هو نعمة من الله، الذي سخرني لتقديم الإسعافات الأولية لتلك الأسرة، فأنا أعمل ممرضة في مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن، وأكمل دراستي في مجال التمريض بالرياض.”

وحول تفاصيل الحادث، أضافت: “بعد انتهاء محاضراتي في الساعة الرابعة عصراً، توجهت مع زميلتي من الرياض إلى حفر الباطن، وفوجئنا بوجود حادث مروع، ترجلنا على الفور لإنقاذ المصابين، وكان هناك خمسة أشخاص من أسرة واحدة.”

وتابعت :” توفي منهم طفل في الحادث، وكانت الإصابات تتنوع بين الابنة البالغة من العمر 15 عاماً والتي تعرضت لإصابة في الرأس، والابن الذي يبلغ 16 عاماً ولديه إصابة في الفك، بينما كانت حالة الأب سطحية، والأم تعاني من كسر في الحوض، ولم تكن هناك إصابات أخرى.”

وواصلت :” كان هناك طبيب في الموقع، وقد تعاون معنا أنا وزميلتي الممرضة منال التركي.. والحمد لله، تمكنا من تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت وضع بعض الحالات حتى وصول سيارة الإسعاف، بذلنا قصارى جهدنا لتقديم ما نستطيع من الرعاية وعدم تحريك المصابين.”

‎وأفادت الممرضة بأن ما قامت به هو واجب وطني وإنساني ينبغي على كل ممارس صحي القيام به في مثل هذه الحالات الطارئة والتي تستوجب السرعة وحسن التصرف.