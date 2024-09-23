تقنيات ومبادرات لخدمة ضيوف الرحمن

شهد قطاع الحج والعمرة تطورات حديثة في ادخال التقنيات والذكاء الصناعي من أجل خدمة ضيوف الرحمن حيث قدمت حكومة المملكة الغالي والنفيس لخدمة الحرمين وقاصديهما ولم تدخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين بسخاء وعطاء، وطبقت العديد من الانجازات والمبادرات وأسهمت جميع القطاعات في توفير التقنيات وعرض المبادرات لخدمة الحجيج.

مياه زمزم

استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ما أطلقت عليه اسم «مكانس التطهير الذكية»، التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي كما تم الاستعانة بالروبوتات الذكية لتوزيع عبوات مياه زمزم. كما أطلقت شركة الزمازمة جهاز الخدمة الذاتية لتمكين الحجاج من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانًا، بدون تدخل بشري، حيث دُشن الجهاز الذي أطلقت عليه (بشرى زمزم ) في 10 مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة. ويمكن للحجاج من خلال هذه الخدمة الحصول على 3 عبوات من ماء زمزم يوميًا، من خلال بطاقة الحج الذكية عبر «باركود» مخصوص.

سيارات كهربائية

وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين فإن مبادرات ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني، وتعمل الوزارة على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمكن من توظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبلية.

الروبوت الطبيب

من أبرز المبادرة التي أطلقت خلال الحج الماضي هو الطبيب الآلي، حيث تم تجهيز العديد من الروبوتات من أجل توفير الخدمة الطبية للحجاج. وفي السابق كان الحاج يضطر لقضاء ساعات طويلة من أجل التمكن من صرف العلاج الذي يحتاجه، وذلك بسبب أعداد المرضى الكبيرة والأطباء فالروبوت قادر على توجيه إرشادات طبية وفهم الحالة وفي الحالات المستعصية سيتم تحويله للطبيب مباشرة مع شرح الأعراض.

سوار الحاج

من ضمن الخدمات سوار الحج الذكي، والذي به خاصية متابعة ورصد بيانات الحالة الصحية للحاج المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحاج ومساعدته.

تطبيقات ذكية

اعتمدت وزارة الحج والعمرة في المملكة تطبيق بطاقة الشعائر الذكية؛ لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج وأتاحت الوزارة من خلال هذه البطاقة خدمات رقمية عدة، أبرزها: عرض بطاقة الحاج وبيانات باقته وبياناته الصحية وتقديم شكوى وتقييم الخدمات وإتاحة خريطة الحاج وأهم المواقع وقد بدأت الوزارة قبل نحو أربعة أعوام في تطبيق مشروع بطاقات الحجاج الذكية.

وانطلقت رئاسة الحرمين وبقوة نحو عالم التقنية ومواكبة تحولاته الرقمية الذكية في الحرمين الشريفين، منها الروبوتات الذكية محور مهم لخدمة القاصدين والحجاج وتوفير الخدمات الحديثة المتطورة، لتعزيز جميع الوسائل والأساليب للتقنية الذكية؛ لمواكبة رؤية 2030 أيضًا تم استخدام جهاز تعقيم السجاد بالأشعة فوق البنفسجية، وجهاز التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون يعملون بأعلى معايير الإتقان والجودة.

الذكاء الاصطناعي

وظفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تسهيل دخول الحجاج، مهامها المناطة بها في تجهيز البنية التقنية لـ 14 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا في المملكة، خصصت لدخول الحجاج خلال الحج الماضي، لتسهيل إجراءات دخولهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحج، إضافة إلى جهودها في دعم مبادرة طريق مكة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المنفذة هذا العام في سبع دول بالعالم.

وتضمنت جهود «سدايا» خلال موسم الحج، توفير جميع الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة الجهات الحكومية العاملة في الحج، حيث عملت عبر المنافذ الحدودية للمملكة على تجهيز فريق فني وطني يعملون على مدار الساعة لتأمين دوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية ولضمان استمرار الخدمة دون انقطاع في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران.

الضبط الأمني

قدمت «سدايا» من خلال مركز المعلومات الوطني العمل التقني والدعم الفني لمنافذ المملكة الحدودية ومواقع الفرز ومراكز الضبط الأمني والبالغة 10، حيث عملت على تشغيل 78 موقعًا في المشاعر المقدسة، عبر توفير الأنظمة والخدمات والمنتجات التقنية ورفع مستوى التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة بما يضمن توفير بيانات الحاج قبل قدومه إلى المنافذ الحدودية لتقليل الوقت المستغرق لتسجيل عبوره إلى داخل المملكة.

وشملت جهود «سدايا» في الحج، تأمين غرفة المساندة الفنية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وحل المشاكل التي تواجه القطاعات المستفيدة، بالإضافة إلى توفير الحقائب التقنية المتنقلة، ومباشرة البلاغات في جميع المنافذ فضلًا عن تقديم الحلول السريعة لها وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لجميع محطات العمل وأجهزة الشبكة لصالات الحج بالمنافذ، والإشراف والمتابعة على أعمال البنية التحتية وغرف البيانات لصالات استقبال الحجاج، كما شيدت محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة الحدودية، مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة في «سدايا»، وتدريب منسوبي القطاعات المشاركة في أعمال الحج على الأجهزة والأنظمة والتحديثات الجديدة.

بنان وسوهر وبصير

ضمن اهتمام «سدايا» يتسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز تجربة ميسرة وآمنة؛ قدمت «سدايا» منتج «بنان» وهو عبارة عن جهاز متنقل يهدف إلى إتاحة خدمات التعرف والتحقق من هويات الأفراد عبر سماتهم الحيوية للجهات العاملة في الميدان، لتمكين أتمتة إجراءات إدارة عمليات التحقق من هويات الحشود في المواقع المختلفة؛ كما عملت تشغيل منصتي «سواهر» و«بصير» اللتين تم تطويرهما لتمكين تنظيم الحشود وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

وأتاحت «سدايا» عبر منظومة «توكلنا» عددًا من الخدمات لضيوف الرحمن منها بوابة المناسك، واستعراض بطاقة الحاج، وإتاحة استعراض تصاريح الدخول إلى المشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين على الحج بالتعاون مع الأمن العام، فضلًا عن تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، وبطاقات التطوع، وخدمات (المصحف الشريف، ومواقيت الصلاة، واتجاه القبلة) عبر تطبيق «توكلنا».

تاكسي الحرم

تم إطلاق هذه المبادرة في المشاعر المقدسة خلال الحج الماضي وهي تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة تضمنت التجربة، التي تم تطبيقها لأول مرة، إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني. وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام.

وتم دمج الروبوت التوجيهي الذكي في المسجد الحرام ضمن الخدمات المقدمة ليقدم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ (11) لغة عالمية، وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية وكذلك لغة الهوسا للرد على استفسارات السائلين الشرعية، ويحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس.

الصحة والحج

تنوعت الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، وبينت الصحة أنها أجرت 24 عملية قلب مفتوح، و249 قسطرة قلبية، و1006 عمليات غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 4082 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وأكدت الصحة التزام المنظومة الصحية في السعودية بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.