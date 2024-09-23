شكرا لقرائتكم خبر عن المعالم التاريخية في جدة تتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توشحت عددٌ من المعالم والمباني التاريخية بجدة باللون الأخضر، احتفالًا باليوم الوطني الـ 94.

ورسمت الألوان الخضراء على البوابة الرئيسة لمدخل جدة التاريخية "البلد"، إضافة لبوابة طريق المدينة الغربية، وبوابة طريق المدينة الشرقية، لوحة فنية تضمنت شعار الوطن وقصائد شعرية تتغنى بحب الوطن. الأخضر يكسو جدة كما أضاءت الألوان الخضراء عددًا من المباني والمعالم التي تمثل التراث الثقافي والعمراني لمنطقة جدة التاريخية، إضافة إلى الممرات والشوارع الداخلية لها، وسط مشاركة من الأهالي والزوار للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، والتي تبرز تنوع تراث المملكة العريق.

