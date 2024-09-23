شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين محافظة الليث تكتسي بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات اليوم الوطني

الدمام - شريف احمد - أنهت بلديةُ غميقة استعداداتِها للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة، حيث هيّأت الميادين والشوارع بأكثر من 1000علم، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات في الأحياء والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة.إضافة إلى نشر الرسائل الوطنية على اللوحات الدعائية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية؛ حرصًا منها على مشاركة الأهالي الفرحة بهذه المناسبة الغالية.وبيّن رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله السيد، أنَّ احتفال محافظة الليث سيكون برعاية المحافظ عمران بن حسن الزهراني، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وسيقام مساء يوم الأربعاء 2024/9/25، بساحة ملعب بلدية غميقة بتنظيم من البلدية، وبالشراكة مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.وأوضح أنه قد تمت تهيئة وتجهيز الموقع الذي يأتي على مساحة 60 ألف متر مربع بكافة الاحتياجات، والذي يشتمل على أكثر من 28 معرضًا للجهات المشاركة.كما يتضمّن أوبريتًا وطنيًّا بعنوان "موطن العز والأمجاد"، إلى جانب إقامة أكثر من 15 فعالية متنوعة للتعبير عن الفرحة بيوم الوطن، تتضمّن هذا العام عرضًا مرئيًّا، وعرض إنارة ليزرية، إلى جانب فعاليات الأطفال والمسرح والعروض الشعبية وأجنحة الفنون التشكيلية والأسر المنتجة والقصائد، ومعرض اليوم الوطني وعروض وترفيهية.وأشار إلى مشاركة عدد من الشركاء في الجهات الحكومية والأهلية بفعاليات متنوعة وأركان تثقيفية وخدمية في هذه المناسبة الوطنية، كما تمت تهيئة الموقع للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تخصيص مواقف لآليات الدفاع المدني والهلال الأحمر