السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك للوقاية من سوء التغذية الحاد في الخليج 365 المتضررة من الجفاف في الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي للوقاية من سوء التغذية الحاد في الخليج 365 المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 180,148 فردًا، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومدير عام برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين.

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء 1068.5 طنًا متري من الأغذية المغذية المتخصصة لدعم الاحتياجات الغذائية للأطفال دون سن الثانية والنساء الحوامل والمرضعات والفتيات، وتوفير خدمات الوقاية من التغذية لـ 122.847 طفلًا دون سن الثانية و57.301 من النساء الحوامل والمرضعات.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المحتاجين والمتضررين وتوفير الأمن الغذائي في الدول الأكثر احتياجًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط