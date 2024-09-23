السعودية | الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وقال البديوي: إن هذه المناسبة تحمل مكانة خاصة وغالية وعزيزة وهامة على أبناء الشعب السعودي الكريم، ودول مجلس التعاون، ونفخر بأن نعيش في خضم هذه الأيام المليئة بالفرح والأمجاد والاعتزاز، وارتباط مواطنيها الوثيق وتلاحمهم بقادتها، مشيدًا بما وصلت إليه المملكة وما حققته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة التي تمضي قدمًا نحو مستقبل ومكانة مميزتين إقليميًا ودوليًا.

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