شكرا لمتابعة خبر عن سفير سريلانكا لدى المملكة: اليوم الوطني يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم عمر ليبي أمير أجود، سفير سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية، أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الصديق، بمناسبة اليوم الوطني السعيد الـرابع وتسعون للمملكة العربية السعودية.

وأشار السفير إلى انه هذه الاحتفالات باليوم الوطني الـرابع وتسعون للمملكة العربية السعودية، تأتي ضمن عام مهم في تاريخ العلاقات الثنائية بين سريلانكا والمملكة العربية السعودية، حيث يحتفل البلدان في هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية إنها في الواقع علامة فارقة في رحلة خمسة عقود من الصداقة في جميع القطاعات والتي يدعمها التفاهم والاحترام والتعاون المتبادل.

وأضاف أن الزخم المتزايد للعلاقات الثنائية بين البلدين، شمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ودعم سريلانكا غير المحدود والتزامها بالشراكة مع أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 سيكون بمثابة حافز لمواصلة رفع العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة.

وزاد السفير السريلانكي في حديثه، حيث قال: أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأطيب التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بموفور الصحة والعافية الشخصية ، ولشعب المملكة العربية السعودية الصديق دوام التقدم والازدهار.