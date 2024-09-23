السعودية | مكافحة المخدرات تشارك في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن3” احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن3″، احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2024م)، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض٫ بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

وتستعرض مكافحة المخدرات في الفعالية، جهودها في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، ودور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو البريد الإلكتروني [email protected] ومن خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط