السعودية | الجوازات تشارك في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن3” احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشارك المديرية العامة للجوازات في فعاليات وزارة الداخلية “عز الوطن3″، احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2024م)، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح الجوازات في الفعالية التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في المجالين الأمني والخدمي مثل جهاز الكاونتر المتنقل، وجهاز الترجمة الفورية، وكاميرا التوثيق الأمني، والروبوت الذكي، ومحاكاة افتراضية لمبادرة المسار الذكي.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

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