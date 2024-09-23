السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن3” احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن3″، احتفاءً باليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2024م)، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح القوات في الفعالية، الآليات المجهزة بأنظمة ذكية، والتعريف بطبيعة عمل القطاع ومهامه والمناطق المعني بحمايتها، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية، وأنشطة ترفيهية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في الخليج 365 والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

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