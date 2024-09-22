الألعاب النارية تنير سماء السعودية في يومها الوطني الـ 94

بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA) تشهد السعودية ضمن الاحتفال بيومها الوطني الـ 94 إطلاق الألعاب النارية في سماء جميع مناطقها، حيث ستنطلق سلسلة من العروض المبهرة تجعل من هذه المناسبة فرحة وبهجة لملايين المشاهدين.

وستقام العروض في العاصمة الرياض في حديقة أم عجلان من التاسعة مساءً لمدة سبع دقائق، وفي جدة عروس البحر الأحمر سيشاهدها الجمهور في ممشى "البروميناد"، وفي مدينة الخبر، ستكون منصة المشاهدة بالقرب من كورنيش الخبر الشمالي.

وضمن الاحتفالات ستنطلق الألعاب النارية في بقية مدن المملكة بشكل متزامن أيضاً من الساعة التاسعة مساءً في بريدة، حيث ستقام العروض في حديقة الشرق، بينما تستضيف تبوك احتفالاتها في حديقة النظيم المركزية. وفي المدينة المنورة، ستنطلق الألعاب في حديقة الزهور، بينما ستشهد أبها عرضًا مميزًا في حديقة المطل.

أما في حائل، فسوف يحتفل المواطنون في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات، بينما ستستضيف عرعر عرض الألعاب النارية في منتزه برج الشمال، بينما تستضيف نجران احتفالاتها بالقرب من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتحتفل الباحة بهذه المناسبة الوطنية في متنزه الأمير حسام بن سعود، فيما سيكون الإطلاق في الساعة العاشرة مساءً في الجوف بمركز الأمير عبدالإله الحضاري، و وفي جازان، سيشهد الجمهور عرض الألعاب النارية في كورنيش جازان.

يذكر أن شاشة قناة السعودية، والسعودية الآن، ستنقل على الهواء مباشرة لقطات الألعاب النارية التي ستقام في مختلف مدن المملكة.