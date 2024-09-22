اليوم بداية فصل الخريف

طوى دوت الخليج العربي ونصف الكرة الأرضية الشمالي صفحة فصل الصيف، أمس، بعد 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي، وبداية فصل الخريف اليوم الأحد.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، إن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، وإن انخفاض درجات الحرارة سيصبح واضحا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبيّن أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجوية باستمرار. كما أنه يعد البداية الفعلية لموسم الأمطار، مشيرا إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حدا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، وتعد بداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.