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اليوم بداية فصل الخريف

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طوى العربي ونصف الكرة الأرضية الشمالي صفحة فصل الصيف، أمس، بعد 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي، وبداية فصل الخريف اليوم الأحد.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، إن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، وإن انخفاض درجات الحرارة سيصبح واضحا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبيّن أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجوية باستمرار. كما أنه يعد البداية الفعلية لموسم الأمطار، مشيرا إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حدا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، وتعد بداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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